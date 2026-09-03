Ghaziabad News: दो महीने बाद भी दूध कारोबारी हत्याकांड में डीएनए रिपोर्ट का इंतजार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:55 AM IST
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लोनी। दूध कारोबारी ओमकार हत्याकांड में डीएनए रिपोर्ट न आने के कारण पुलिस दो माह बीतने के बाद भी दो कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। अब पुलिस ने फिर से पत्र भेजकर जल्द से जल्द डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है।
एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बीते 30 मई को गनौली गांव निवासी दूध कारोबारी ओमकार की बाइक पर जाते समय निठौरा गांव के अंडरपास पर कार सवार बदमाशों ने रंजिश अपहरण करके हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कार में ले जाकर गंगनहर में फेंक दिया था। हत्या के करीब 15 दिनों बाद शव सड़ी-गली अवस्था में मथुरा स्थित नहर में मिला था। ओमकार के शव की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराकर नमूने जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद शव की पहचान से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होने के साथ ही विवेचना में सामने आए अन्य पहलुओं को भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखकर और टेलीफोनिक संपर्क किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बीते 30 मई को गनौली गांव निवासी दूध कारोबारी ओमकार की बाइक पर जाते समय निठौरा गांव के अंडरपास पर कार सवार बदमाशों ने रंजिश अपहरण करके हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कार में ले जाकर गंगनहर में फेंक दिया था। हत्या के करीब 15 दिनों बाद शव सड़ी-गली अवस्था में मथुरा स्थित नहर में मिला था। ओमकार के शव की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराकर नमूने जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद शव की पहचान से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होने के साथ ही विवेचना में सामने आए अन्य पहलुओं को भी मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखकर और टेलीफोनिक संपर्क किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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