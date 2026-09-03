Ghaziabad News: सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद, वीडियो वायरल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:52 AM IST
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इंदिरापुरम। थानाक्षेत्र के अहिंसाखंड स्थित क्लाउंड-9 सोसायटी की पार्किंग का एक वीडियो बुधवार को सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दंपती सोसायटी की रहने वाली डॉग लवर का विरोध करते हुए नजर रहा है, जबकि दूसरी महिला का कहना है कि सोसायटी के अंदर कुत्ते 10 दिन से भूखे हैं। इसलिए वह उन्हें खाना दे रही हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके चलते वह उन्हें अंदर ही खाना खिला रही हैं। हालांकि अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि इस मामले में शिकायत नहीं मिली है लेकिन सोसायटी निवासियों से जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो
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