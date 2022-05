{"_id":"62756cbf1711500c436220ba","slug":"daughter-refutes-father-allegations-said-will-stay-with-husband-did-not-want-to-get-married-in-another-religion","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: बेटी ने पिता के आरोपों को किया खारिज, कहा- पति के साथ ही रहूंगी, नहीं चाहते थे दूसरी मजहब में हो शादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: सुशील कुमार Updated Sat, 07 May 2022 12:15 AM IST