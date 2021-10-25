Ghaziabad News: कैबिनेट मंत्री ने एक्सप्रेस ग्रीन टावर में किया ओपन जिम का शुभारंभ

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सुनील शर्मा ने साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौशांबी और वैशाली में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्राटेक डेवलपमेंट योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सड़कों का विकास कार्य जारी है। कुछ स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस जिम से टावर के निवासियों को व्यायाम और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में टावर के अध्यक्ष प्रभात भट्टाचार्य सहित कई लोग उपस्थित रहे। विज्ञापन

सुनील शर्मा ने साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौशांबी और वैशाली में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्राटेक डेवलपमेंट योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सड़कों का विकास कार्य जारी है। कुछ स्थानों पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस जिम से टावर के निवासियों को व्यायाम और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में टावर के अध्यक्ष प्रभात भट्टाचार्य सहित कई लोग उपस्थित रहे।

वैशाली। सेक्टर-1 स्थित एक्सप्रेस ग्रीन टावर में शनिवार को विधायक निधि से निर्मित ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद कुसुम मनोज गोयल ने मंत्री का आभार जताया।