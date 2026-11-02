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Ghaziabad News: फिर ठप पड़ा पुलिया निर्माण, आधी सड़क खोदकर छोड़ी, राहगीर परेशान

Mon, 02 Nov 2026 01:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:52 AM IST
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Culvert construction stalls again; half the road left dug up, causing trouble for commuters
साहिबाबाद। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के दावों के बीच शहीद नगर में पुलिया निर्माण का काम एक बार फिर रुक गया है। ठेकेदार ने दोबारा काम बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। पुलिया का निर्माण आधा-अधूरा है और सड़क भी खोदकर छोड़ दी गई है।
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इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण स्थल पर अव्यवस्था फैल गई है। आधी बनी पुलिया और उखड़ी पटरी के कारण पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है। वाहन चालकों के लिए भी रास्ता मानों बंद हो गया है।
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स्थानीय निवासी रविंद्र राजपूत ने बताया कि अधूरे काम से आए दिन जाम लगता है। दोपहिया वाहन चालकों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। रात में रोशनी न होने से अधूरे स्थल से गुजरना जोखिम भरा है। स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।
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स्थानीय निवासी गुरुदास पाल ने बताया कि ठेकेदार पहले भी काम रोक चुका है। दोबारा काम बंद होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों ने नगर निगम से हस्तक्षेप कर ठेकेदार को जल्द काम शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने पुलिया का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने को कहा है। लोगों ने सुरक्षा के लिए उचित बैरिकेडिंग और संकेतक लगाने की भी मांग की है।
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वर्जन
ठेकेदार को कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। - एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग
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