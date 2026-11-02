Ghaziabad News: फिर ठप पड़ा पुलिया निर्माण, आधी सड़क खोदकर छोड़ी, राहगीर परेशान

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इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण स्थल पर अव्यवस्था फैल गई है। आधी बनी पुलिया और उखड़ी पटरी के कारण पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है। वाहन चालकों के लिए भी रास्ता मानों बंद हो गया है।स्थानीय निवासी रविंद्र राजपूत ने बताया कि अधूरे काम से आए दिन जाम लगता है। दोपहिया वाहन चालकों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। रात में रोशनी न होने से अधूरे स्थल से गुजरना जोखिम भरा है। स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।स्थानीय निवासी गुरुदास पाल ने बताया कि ठेकेदार पहले भी काम रोक चुका है। दोबारा काम बंद होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों ने नगर निगम से हस्तक्षेप कर ठेकेदार को जल्द काम शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने पुलिया का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने को कहा है। लोगों ने सुरक्षा के लिए उचित बैरिकेडिंग और संकेतक लगाने की भी मांग की है।वर्जनठेकेदार को कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। - एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग