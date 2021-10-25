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इनामी फरमान के गिरोह पर शिकंजा : तीन और शातिर गिरफ्तार, तीन लग्जरी कारें बरामद

Mon, 12 Oct 2026 12:41 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:41 AM IST
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Crackdown on Inami Farman's gang: Three more notorious members arrested, three luxury cars seized.
गाजियाबाद/साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में शनिवार रात मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये के इनामी कुख्यात वाहन चोर फरमान उर्फ नागिन की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने गिरोह के अन्य सदस्यों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस अंतरराज्यीय गिरोह के तीन और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन लग्जरी कारें बरामद की गई हैं।
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एसीपी अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि शनिवार रात मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरमान के घायल होकर पकड़े जाने के बाद क्राइम ब्रांच की एंटी ऑटो थेफ्ट व सर्विलांस यूनिट ने सघन छानबीन शुरू की थी। इसी कड़ी में गिरोह के अन्य सदस्यों मेरठ निवासी इमरान तथा पंजाब के रंजीत सिंह और मनप्रीत सिंह को दबोच लिया गया।
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ऑन-डिमांड गाड़ियां चुराकर फर्जी दस्तावेजों पर बेचते थे

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी दो सगे भाई इमरान और फरमान इस संगठित गिरोह का संचालन करते हैं। ये आरोपी दिल्ली-एनसीआर से ऑन-डिमांड गाड़ियां चुराते थे और फिर चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजाब में स्थित अपने साथियों को बेच देते थे।
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100 से अधिक मुकदमों में नामजद है सरगना फरमान

पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना फरमान उर्फ नागिन एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 100 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरोह के इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों और आपराधिक कड़ियों की जांच तेज कर दी है।
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