इनामी फरमान के गिरोह पर शिकंजा : तीन और शातिर गिरफ्तार, तीन लग्जरी कारें बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीपी अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि शनिवार रात मुठभेड़ में मुख्य आरोपी फरमान के घायल होकर पकड़े जाने के बाद क्राइम ब्रांच की एंटी ऑटो थेफ्ट व सर्विलांस यूनिट ने सघन छानबीन शुरू की थी। इसी कड़ी में गिरोह के अन्य सदस्यों मेरठ निवासी इमरान तथा पंजाब के रंजीत सिंह और मनप्रीत सिंह को दबोच लिया गया।ऑन-डिमांड गाड़ियां चुराकर फर्जी दस्तावेजों पर बेचते थेपुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी दो सगे भाई इमरान और फरमान इस संगठित गिरोह का संचालन करते हैं। ये आरोपी दिल्ली-एनसीआर से ऑन-डिमांड गाड़ियां चुराते थे और फिर चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजाब में स्थित अपने साथियों को बेच देते थे।पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना फरमान उर्फ नागिन एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 100 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरोह के इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों और आपराधिक कड़ियों की जांच तेज कर दी है।