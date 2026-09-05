गाजियाबाद: बारिश का पानी सड़क पर भरने से पार्षद नाराज, पानी के बीच बैठकर किया विरोध
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 05 Sep 2026 02:36 PM IST
सार
पार्षद मनोज शर्मा ने कहा कि मामले की जानकारी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को दी गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
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विस्तार
साहिबाबाद के वार्ड 38 अर्थला स्थित डबास रोड पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लगातार हो रहे जल भराव को देखते हुए वार्ड पार्षद मनोज शर्मा ने पानी के बीच बैठकर अपना विरोध जताया।
इस दौरान उन्होंने कहा की इलाके के पीछे किया गया नाला निर्माण गलत है, क्योंकि उसके निर्माण के दौरान कई पाइपों को दबा दिया गया है। जिसके चलते न केवल सड़क और नाला समतल हो गए हैं बल्कि हल्की बारिश में भी नाला जाम हो जाता है। और पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इसके चलते आए दिन इलाके में जलभरव की समस्या बनी रहती है।
उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को दी गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं, इलाके के लोगों का आरोप है की हल्की सी बारिश के बाद भी इलाके में काफी अधिक जल भराव हो जाता है, इसके चलते बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है।
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इस दौरान उन्होंने कहा की इलाके के पीछे किया गया नाला निर्माण गलत है, क्योंकि उसके निर्माण के दौरान कई पाइपों को दबा दिया गया है। जिसके चलते न केवल सड़क और नाला समतल हो गए हैं बल्कि हल्की बारिश में भी नाला जाम हो जाता है। और पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इसके चलते आए दिन इलाके में जलभरव की समस्या बनी रहती है।
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उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी कई बार नगर निगम के अधिकारियों को दी गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं, इलाके के लोगों का आरोप है की हल्की सी बारिश के बाद भी इलाके में काफी अधिक जल भराव हो जाता है, इसके चलते बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है।
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