Ghaziabad News: पीतांबरा देवी का मंदिर बनने के लिए बनी सहमति

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इंदिरापुरम। मकनपुर निवासियों ने पितांबरा देवी का मंदिर बनाने के संबंध में मंगलवार को बैठक की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शलेखचंद्र ने बताया कि अभय खंड चार में करीब 40 साल पुराना चामुंडा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का 16 साल पहले पुन: निर्माण भी किया गया था। परिसर में ही कुछ खाली जगह बची हुई है, जिसमें निवासी पितंबरा देवी का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस संबंध में बैठक कर मंदिर बनाने पर सहमति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता योगेश त्यागी और जयवीर त्यागी ने की। इस दौरान टेकचंद, सीतराम, राजीव, सुशील, दुषियंत, सागर, मुनीराज, विजेंद्र, बल्ले पंडित, भागीरथ, अंकित, हरिओम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

