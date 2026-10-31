Ghaziabad News: बदहाल सड़कों व प्रदूषण की शिकायत पर किया निरीक्षण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निवासियों ने बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सड़कों की खराब हालत और भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी समेत कई स्वास्थ्य और यातायात संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पीसीबी अधिकारी अश्विनी चौधरी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उनके साथ सेक्टर-2, वेव सिटी के निवासी वीके सिंह, अमित चौधरी, जीवन पंत और शिवकुमार भी मौजूद रहे।निवासियों ने अधिकारियों को सड़कों की खराब स्थिति, डंपरों की लगातार आवाजाही और उड़ती धूल से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। निवासी जीवन पंत ने मांग की कि निर्माण कार्यों में लगे भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए और सड़कों की मरम्मत के साथ नियमित पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।निवासी शिवकुमार ने कहा कि वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी जैसे बड़े आवासीय क्षेत्रों में हजारों परिवार रहते हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों और भारी वाहनों की आवाजाही आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।निरीक्षण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी करने की बात कही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।प्रदूषण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि बारिश के कारण शुक्रवार को धूल नजर नहीं आई, लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति और भारी वाहनों की आवाजाही से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपी जाएगी और सड़कों को जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं।