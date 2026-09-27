Ghaziabad News: एक खिड़की बंद होने से हाउस टैक्स जमा करने में परेशानी, हंगामा

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कुछ लोग कार्यालय के अंदर से ही कर जमा करा रहे थे। अमित ने असमान सुविधा पर नाराजगी जताई। सुशील यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का कर अंदर से जमा किया जा रहा था। लोगों ने आपत्ति जताते हुए सभी करदाताओं के लिए समान व्यवस्था की मांग की। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से बंद खिड़की जल्द शुरू कराने को कहा। उनका कहना था कि दोनों खिड़कियों चालू होने से भीड़ कम होगी और समय बचेगा। विज्ञापन

जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कमरे के अंदर से हाउस टैक्स नहीं जमा कराया जा रहा है, म्यूटेशन के कार्य के लिए कर्मचारी अंदर गए थे। दूसरी खिड़की भी सुविधानुसार खोल दी जाएगी। कुछ लोग कार्यालय के अंदर से ही कर जमा करा रहे थे। अमित ने असमान सुविधा पर नाराजगी जताई। सुशील यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का कर अंदर से जमा किया जा रहा था। लोगों ने आपत्ति जताते हुए सभी करदाताओं के लिए समान व्यवस्था की मांग की। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से बंद खिड़की जल्द शुरू कराने को कहा। उनका कहना था कि दोनों खिड़कियों चालू होने से भीड़ कम होगी और समय बचेगा।जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कमरे के अंदर से हाउस टैक्स नहीं जमा कराया जा रहा है, म्यूटेशन के कार्य के लिए कर्मचारी अंदर गए थे। दूसरी खिड़की भी सुविधानुसार खोल दी जाएगी।

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वसुंधरा। जोनल कार्यालय में शुक्रवार को हाउस कर व यूजर चार्ज जमा करने में लोगों को परेशानी हुई। दो खिड़कियों में से एक बंद होने से लंबी लाइन लग गई। कर जमा न होने से परेशान लोगों ने कार्यालय में हंगामा किया और व्यवस्था पर नाराजगी जताई। लाइन में खड़े लोगों ने आरोप लगाया कि वे करीब आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, पर कर जमा नहीं हो रहा था।