Ghaziabad News: बाजार से लौट रहे 12वीं कक्षा के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, नाबालिग दोस्त पर आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि किशोर की पहचान बेहटा के रहने वाले विनेश (17) के रूप में हुई है। हत्या का आरोप भी एक नाबालिग पर ही है। इस मामले में शिकायत के आधार पर विनेश के नाबालिग दोस्त, उसके नाबालिग मामा और मां के साथ दो अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि वह बार-बार बयान बदल रहा है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के साथ कॉल रिकॉर्ड के साथ मोबाइल फोन की जांच की जा रही है।विनेश के पढ़ाई और दौड़ में बेहतर होने से रंजिश मानने का आरोपमूल रूप से कासगंज के रहने वाले राधेश्याम वर्तमान में परिवार के साथ बेहटा हाजीपुर में पांडेय की चक्की के पास रहते हैं। वह मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा विनेश शुक्रवार शाम करीब 6:45 बजे घर से टूटी चप्पल जुड़वाने और कुछ सामान लेने बाजार गया था। वह घर से 200 रुपये लेकर निकला था। सामान खरीदने के बाद वह रेलवे ट्रैक किनारे से पैदल घर लौट रहा था। जहां आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विनेश को उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता का आरोप है कि आरोपी दोस्त उनके बेटे से काफी समय से रंजिश रखता था। विनेश दौड़ने और पढ़ाई में उससे बेहतर था। इसी बात को लेकर वह अक्सर उसके साथ विवाद करता था। हालांकि आरोपी ने हाल में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उनका विवाद और बढ़ गया। इसी कारण से सभी आरोपियों ने एक राय होकर घटना को अंजाम दिया।आरोपी के बयान ने पुलिस को उलझायापुलिस के अनुसार मामले में आरोपी नाबालिग दोस्त अलग-अलग बयान दे रहा है। उसने पुलिस को बताया है कि कुछ लड़के विनेश को पीट रहे थे। पिटाई करने वाले लोगों को वह जानता नहीं है। उसके घायल होने के बाद वह उसे अस्पताल लेकर गया था। साथ ही वह घटनाक्रम को लेकर भी अलग-अलग जानकारी दे रहा है। एसीपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की चार टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तीन युवक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम पिता की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है।इंस्टाग्राम पर धमकी देने का आरोपविनेश के पिता ने बताया कि तीन माह पूर्व उनके बेटे के साथ की मारपीट की गई थी। आरोपियों ने जूते को लेकर हुए विवाद में मारपीट की। उनके अनुसार इंस्टाग्राम आईडी पर विनेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दस दिन पहले ही इंस्टाग्राम आईडी बंद कर दी थी।