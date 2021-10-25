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Ghaziabad News: नीशू आजाद के घर पथराव करने वाले दो को पकड़ने का दावा

Wed, 09 Sep 2026 02:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:15 AM IST
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Claim made regarding the arrest of two individuals who pelted stones at Neeshu Azad's house
साहिबाबाद। नीशू आजाद के घर पथराव करने वाले दो आरोपी को पकड़ने का दावा सोशल मीडिया पर किया गया। शालीमार गार्डन में रहने वाली नीशू आजाद ने वीडियो वायरल किए हैं। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि उनकी पुलिस कर्मियों से फोन पर बात हुई है। जिसमें पुलिस कर्मियों ने पथराव करने वाले दो लोगों को पकड़ने का दावा किया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि अमर उजाला नहीं करता है।
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कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन से चर्चा में आई नीशू आजाद के घर पथराव का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आसपास के लोगों ने भी पथराव के आरोपों को झूठा करार दिया है।
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मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नीशू की पुलिस से बातचीत हो रही है। वायरल वीडियो में पुलिस ने पथराव करने वाले दो लड़कों को पकड़े जाने की बात कही। पुलिस ने उन्हें दोनों आरोपी नशे में होने की बात कही है। साथ ही दोनों आरोपियों को चौकी इंचार्ज के हवाले करने की बातचीत भी वीडियो में रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरी ओर मामले में पुलिस ने जांच के बाद पथराव की घटना से इन्कार किया है। पुलिस का कहना है कि घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई भी पथराव करते हुए कैद नहीं हुआ है। पुलिस ने घर के आसपास कॉलोनी में लगे 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाले, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मंगलवार को नीशू के वायरल वीडियो के सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि किस पुलिसकर्मी से उनकी बात हुई है। वे कौन लड़के हैं, जिनके बारे में नीशू बात कर रही है।
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