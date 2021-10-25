फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   CDO displeased with the poor condition of the Girls' Inter College building

Ghaziabad News: बालिका इंटर कॉलेज भवन की खराब हालत पर सीडीओ नाराज

Sun, 06 Sep 2026 01:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
CDO displeased with the poor condition of the Girls' Inter College building
गाजियाबाद। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने शनिवार को प्रेमनगर कॉलोनी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और निर्माणकारी कंपनी को सात सितंबर को संबंधित अभिलेखों के साथ तलब किया।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान भवन का फर्श कई स्थानों पर धंसा हुआ मिला। दीवारों में भी कई जगह दरारें दिखीं और चारों तरफ सीलन की समस्या थी। अधिकारियों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने वर्ष 2019 में अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत भवन का निर्माण किया था। इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया था। सीडीओ ने नगर पालिका परिषद लोनी को भवन की मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत यूपीपीसीएल द्वारा निर्मित दो कक्षाओं और दो प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी लोनी और नगर पालिका परिषद लोनी की टीम मौजूद रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed