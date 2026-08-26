Ghaziabad News: पानी में करंट उतरने से हुई गोवंश की मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:28 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:28 AM IST
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वसुंधरा। सेक्टर-1 में मंगलवार की शाम हुई बारिश के दौरान सड़क पर भरे पानी में विद्युत पोल से करंट उतरने से एक गाय की मौत हो गई। पशु की मौत के बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पार्षद को दी और ऊर्जा निगम अधिकारियों को भी दी, इसके बाद विद्युत कनेक्शन कटवाया गया।
सेक्टर-1 निवासी शरद सारस्वत बताया कि यहां हल्की बारिश में भी पानी भर जाता है। गाय की जगह वहां किसी और की भी जान जा सकती थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को बारिश के बाद पानी भरा हुआ था। पास में लगे खंभे और अर्थ के तार से पानी में करंट उतर गया। इस दौरान वहां आकर बैठी गाय करंट की चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि सड़क पर पानी भरा होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों और बच्चों को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने इलाके में लगे सभी खंभे, तार आदि की जांच कराने तथा करंट की समस्या दूर कराने की मांग की है। वहीं, इस मामले में ऊर्जा निगम जोन-3 के मुख्य अभियंता बृजेश कुमार का कहना है कि शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम भेज कर रिपोर्ट मांगी गई है।
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सेक्टर-1 निवासी शरद सारस्वत बताया कि यहां हल्की बारिश में भी पानी भर जाता है। गाय की जगह वहां किसी और की भी जान जा सकती थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को बारिश के बाद पानी भरा हुआ था। पास में लगे खंभे और अर्थ के तार से पानी में करंट उतर गया। इस दौरान वहां आकर बैठी गाय करंट की चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि सड़क पर पानी भरा होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों और बच्चों को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने इलाके में लगे सभी खंभे, तार आदि की जांच कराने तथा करंट की समस्या दूर कराने की मांग की है। वहीं, इस मामले में ऊर्जा निगम जोन-3 के मुख्य अभियंता बृजेश कुमार का कहना है कि शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम भेज कर रिपोर्ट मांगी गई है।
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