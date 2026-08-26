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Ghaziabad News: दुकान का शटर काटने के आरोप में दुकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Wed, 26 Aug 2026 02:27 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:27 AM IST
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Case registered against the shop owner for cutting the shop's shutter.
साहिबाबाद। जीटी रोड स्थित दुकान का शटर काटने के आरोप में किरायेदार ने दुकान मालिक समेत अन्य के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। किरायेदार ने आरोप लगाया है कि दुकान में चोरी भी की गई हैं। संजीव गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी दुकान साहिबाबाद के जीटी रोड पर स्थित है। 21 अगस्त की दोपहर दुकान बंद थी। आरोप है कि नीलम दुबे पति और कुछ लोगों के साथ आईं और कटर से शटर कटवा दिया। रोकने पर धमकी दी। आरोप है कि 22 अगस्त की रात पिंटू कुमार दुबे दुकान के पास आया और कार की पिछली सीट से किरायानामा, संपत्ति के कागजात और पुलिस, प्रशासन व अदालत में दी गई शिकायतों की प्रतियां ले गया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज भी उन्होंने पुलिस को दी है। एसीपी साहिबाबाद अतुल कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर नीलम दुबे, उनके पति पिंटू कुमार दुबे समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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