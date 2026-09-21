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Ghaziabad News: डंपर की टक्कर लगते ही कार में आग लगी, चार घायल

Mon, 21 Sep 2026 02:10 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:10 AM IST
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Car caught fire upon collision with a dumper; four injured.
लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। कार में सवार चार लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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पचायरा गांव निवासी पवन ने बताया कि उनके भाई प्रवीण, सतपाल, मां विमला और बहन मीनू चौहान पट्टी से लौट रहे थे। रात करीब साढ़े दस बजे मीरपुर गांव के पास कूड़ा निस्तारण प्लांट से बाहर निकल रहे डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार पलट गई और उसमें अचानक आग लग गई। कार सवार चारों लोग समय रहते बाहर आ गए थे। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई।
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हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि अभी पीड़ित पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस डंपर और उसके चालक की तलाश कर रही है।
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