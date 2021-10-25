विज्ञापन

एओए कालातीत अध्यक्ष रोहित चौधरी का कहना है कि सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पास में खड़ी एक अन्य कार से निकल कर एक व्यक्ति को पटाखे चलाते हुए देखा गया है। जिसका नाम दीपक कुमार है। उनके बच्चे का जन्मदिन था। फुटेज देखकर पता चला कि पटाखा चलाने के बाद निकली चिंगारी से ढकी हुई कार के कवर में आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में बड़ा रूप ले लिया और आग कार के अंदर तक फैल गई। जिससे सुमित मनोचा की कार जल गई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। दोनों पक्ष टावर-7 के ही रहने वाले हैं। चौधरी का कहना है कि घटनास्थल के आसपास बेसमेंट में सैकड़ों कारें खड़ी थीं। ऐसे में अगर आग तुरंत नियंत्रित नहीं की जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग एवं क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। देर शाम तक दोनों पक्षों में नुकसान की भरपाई और केस दर्ज कराने को लेकर बातचीत होती रही।