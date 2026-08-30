फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Businessman caught in Chinese manjha; narrowly escapes having his throat slit

Ghaziabad News: चाइनीज मांझे की चपेट में आया व्यापारी, गर्दन कटने से बची

Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Businessman caught in Chinese manjha; narrowly escapes having his throat slit
गुलावठी। नगर में सड़क से गुजर रहे व्यापारी की प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में गर्दन कटने से बाल-बाल बच गई। हालांकि मांझे के संपर्क में आने पर व्यापारी की गर्दन पर कई जगह निशान आ गए।
विज्ञापन

नगर के मोहल्ला करनपुरी निवासी व्यापारी राहुल कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन वाले दिन शाम को वह बाइक पर धीमी रफ्तार से दुकान से अपने घर जा रहे थे, मिशन स्कूल के पास बच्चे पतंग लूट रहे थे, तभी कटी पतंग पर चिपके मांझे के संपर्क में आने पर बाल-बाल बचे। हालांकि गर्दन व हाथ पर निशान आ गए। बताया कि बाइक की रफ्तार तेज होती तो गर्दन कट सकती थी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस-प्रशासन से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कहीं बेचा जा रहा है तो चेक कराकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed