Ghaziabad News: चाइनीज मांझे की चपेट में आया व्यापारी, गर्दन कटने से बची

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नगर के मोहल्ला करनपुरी निवासी व्यापारी राहुल कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन वाले दिन शाम को वह बाइक पर धीमी रफ्तार से दुकान से अपने घर जा रहे थे, मिशन स्कूल के पास बच्चे पतंग लूट रहे थे, तभी कटी पतंग पर चिपके मांझे के संपर्क में आने पर बाल-बाल बचे। हालांकि गर्दन व हाथ पर निशान आ गए। बताया कि बाइक की रफ्तार तेज होती तो गर्दन कट सकती थी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस-प्रशासन से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कहीं बेचा जा रहा है तो चेक कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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गुलावठी। नगर में सड़क से गुजर रहे व्यापारी की प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में गर्दन कटने से बाल-बाल बच गई। हालांकि मांझे के संपर्क में आने पर व्यापारी की गर्दन पर कई जगह निशान आ गए।