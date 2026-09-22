गाजियाबाद: पांच दिन बैंकिंग सेवाओं पर ब्रेक, पहले निपटा लें जरूरी काम; जानें कब से प्रभावित रहेंगी सेवाएं

अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे इसी सप्ताह निपटा लें। 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार का अवकाश है, जबकि 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे।

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