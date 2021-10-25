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एलपीजी उपभोक्ता ध्यान दें : कल तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो बढ़ेगा सिलिंडर का खर्च

Tue, 29 Sep 2026 01:10 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:10 AM IST
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Attention LPG consumers: Cylinder costs will rise if e-KYC is not completed by tomorrow.

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गाजियाबाद। जिले के करीब 1.25 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी कराने के लिए अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। तेल कंपनियों ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम समयसीमा तय की है। जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और घरेलू सिलिंडर की आपूर्ति कॉमर्शियल दर पर किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
जिले में करीब 12 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग सवा लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है। तेल कंपनियों की ओर से इसे ई-केवाईसी का पांचवां और अंतिम मौका बताया गया है।
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घर बैठे भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के आधिकारिक मोबाइल ऐप से घर बैठे बायोमेट्रिक या चेहरे के सत्यापन के जरिये ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। नौकरी या अन्य कारणों से दूसरे शहर अथवा राज्य में रहने वाले उपभोक्ता संबंधित तेल कंपनी की नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
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तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। सभी एजेंसी संचालकों को लंबित उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 30 सितंबर के बाद किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
-अमित तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी
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