Ghaziabad News: गाय के रुपये मांगने पर मारपीट, विरोध करने पर भाई के पैर में मारी गोली

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पुलिस को दी शिकायत में सन्नी ने बताया कि चौहान पट्टी निवासी शुभम करीब एक साल पहले 10 हजार रुपये की गाय मांग कर ले गया था। गाय उधार दी गई थी कुछ दिनों बाद आरोपी पक्ष ने छह हजार रुपये दे दिए थे और चार हजार रुपये उन पर शेष रह गए। आरोप है कि रविवार सुबह करीब नौ बजे सन्नी जब शुभम से गाय के बकाया चार हजार रुपये मांगने पहुंचा तो उसने अपने साथी मोदी, इंद्र व मोहित के साथ मिलकर हाथापाई कर दी। पीड़ित के मुताबिक, वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। आरोप है कि करीब 11 बजे शुभम और उसके साथी भी उनके घर पहुंचकर गोली चला दी। गोली सन्नी के भाई व्रिश के पैर में लगी है और वह घायल हो गया। पीड़ित ने आरोपियों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों, आरोपियों की भूमिका और गोली चलने की परिस्थितियों की जांच कर रही है।