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आरोप : ऑटो चालक ने दंपती को लाठी डंडों से पीटकर सड़क किनारे फेंका

Sun, 04 Oct 2026 11:13 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:13 PM IST
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Allegation: Auto-rickshaw driver beat a couple with sticks and dumped them by the roadside.
गढ़मुक्तेश्वर। गंगानगरी ब्रजघाट से गढ़ लौट रहे दंपती पर शनिवार देर रात ऑटो चालक और उसमें सवार युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी घायल दंपती को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। घायल महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया है।
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नगर की महावीर कॉलोनी निवासी दीपक शनिवार रात अपनी पत्नी गुड़िया और बेटे के साथ ब्रजघाट से घर लौट रहे थे। दंपती ऑटो में सवार होकर गढ़ की ओर आ रहे थे। आरोप है कि ऑटो में पहले से कुछ युवक बैठे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर चालक और युवकों ने दंपती से अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी।
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हमले के बाद आरोपी घायल दंपती को सड़क किनारे फेंककर ऑटो लेकर भाग गए। राहगीरों ने दोनों को घायल हालत में पड़ा देखा तो पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गुड़िया की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया।
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सीओ राहुल यादव का कहना है कि पुलिस आरोपियों की पहचान और घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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