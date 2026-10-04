Hapur News: एशियन मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में हापुड़ के चार तैराक दिखाएंगे दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हापुड़ जिला तैराकी संघ के सचिव रामानंद राय ने बताया कि वह प्रतियोगिता में 50 से 54 आयु वर्ग में 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं, बैनर्जी भारती 55 से 59 आयु वर्ग की फ्रीस्टाइल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। एसआरएस इंटर कॉलेज, बछलौता के प्रधानाचार्य राजकुमार 60 से 64 आयु वर्ग में बैकस्ट्रोक स्पर्धा में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। साई प्रमाणित तैराकी कोच विशाल भारती 30 से 34 आयु वर्ग की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में प्रतिभाग करेंगे।जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना की। वहीं, हापुड़ की जिला खेल अधिकारी अरुणा ने भी तैराकों को बधाई दी।