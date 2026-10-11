Ghaziabad News: लाखों रुपये की नगदी और गहने चोरी करने का आरोप

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साहिबाबाद। एक महिला ने अपने ही परिवार के लोगों पर लाखों रुपये की नकदी व ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास भी किया है। महिला ने टीला मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि बाला देवी निवासी पसौंडा ने पुलिस को बताया कि एक अक्तूबर को वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गई थीं। उनके भतीजे ने किसी चाबी बनाने वाले को बुलाकर कमरे और अलमारी की नई चाबी बनवा ली। आरोप है कि भतीजे ने परिवार के अन्य सदस्यों राजू, भावना, हर्ष, सोनिया और अजेय के साथ मिलकर अलमारी में रखे दो लाख रुपये और लाखों के जेवर के अलावा दस्तावेज भी चोरी कर लिए। पांच अक्तूबर को वह लौटीं और अलमारी में रुपये रखने लगीं तो ताला नहीं खुला। आरोप है कि सात अक्तूबर को आरोपियों ने दोबारा ताला लगाकर गले में चुनरी डालकर जान से मारने का प्रयास किया। एसीपी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।