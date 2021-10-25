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लोनी। अंकुर विहार थानाक्षेत्र में प्लॉट की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने पहले बेची गई जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। दिल्ली के दयालपुर निवासी सुखराम का आरोप है कि उन्होंने सात वर्ष पहले संतनगर गांव सादुल्लाबाद में देवेंद्र, धर्मवीर और महताब से 300 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। उनके मित्र जगवीर सिंह ने भी इसी क्षेत्र में राजेंद्र और संजीव से 200 वर्ग गज का प्लॉट लिया था। दोनों प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई थी। आरोप है कि जमीन के पूर्व मालिक शिवराज सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोनों प्लॉट नदीम को बेच दिए। पीड़ितों का आरोप है कि निर्माण कराने पहुंचने पर नदीम ने लोगों को भेजकर काम रुकवा दिया। शिवराज सिंह ने भी पिस्टल दिखाकर धमकाया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत पर शिवराज सिंह और नदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।