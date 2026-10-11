Ghaziabad News: यात्रियों के सामान और फोन चोरी करने के आरोपी गिरफ्तार

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जीआरपी थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि ट्रेनों में अपराध की रोकथाम व अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक प्लेटफार्म नंबर 5/6 के बीच बने पैदल पुल (फुटओवर ब्रिज) पर विजयनगर जाने वाले रास्ते के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने त्वरित घेराबंदी कर दोपहर करीब 12 बजे दोनों को मौके से हिरासत में ले लिया।तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो स्मार्ट फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 15 हजार रुपये आंकी गई है। जांच में पाया गया कि ये मोबाइल फोन विभिन्न मुकदमों से संबंधित चोरी के हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आंबेडकर नगर के ग्राम ककरा निवासी शिवम (24) और दिल्ली के मंडावली रेलवे कॉलोनी निवासी शंकर (28) के रूप में हुई है।पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं। वे गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों में चढ़कर भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए यात्रियों के मोबाइल फोन, पर्स, बैग और नकदी चोरी करते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी शिवम का पुराना आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ जीआरपी गाजियाबाद, जीआरपी चारबाग (लखनऊ), जीआरपी मथुरा जंक्शन और जहांगीरगंज थाने में चोरी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे आरोपी शंकर का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।