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गाजियाबाद। नवरंग थियेटर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बिल्डटेक कंपनी के निदेशक ने नवरंग थियेटर के निदेशक पर निर्माण कार्य में बाधा डालने, अलग-अलग मदों में 2.12 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ऐंठने और पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग करने का आरोप लगाया है। मामले में क्रॉसिंग रिपब्लिक की सैम रेजिडेंसी सोसायटी निवासी शैलेंद्र शर्मा ने सिहानी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।एसीपी इमरान अहमन ने बताया कि पीड़ित शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक वह मैसर्स रिनाउंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। उनकी कंपनी ने चार अप्रैल 2022 को मैसर्स नवरंग थियेटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जीटी रोड स्थित नवरंग थियेटर की समस्त जमीन पर व्यावसायिक निर्माण के लिए कंसोर्टियम एग्रीमेंट किया था। यह समझौता सब रजिस्ट्रार प्रथम के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत कराया गया था। इस समझौते के तहत उसे जमीन में 99.9 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली थी। नवरंग थियेटर के निदेशक व अधिकृत हस्ताक्षरी देवेंद्र सिंह ने 28 दिसंबर 2022 को पूरी जमीन का बैनामा कंपनी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। बैनामे में वर्ष 1970 में नवरंग थियेटर के पक्ष में खरीदी गई आठ दुकानें भी शामिल थीं। इसके बाद जमीन पर नवरंग थियेटर का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया था। कंपनी ने जमीन पर स्थित दुकानों को खाली कराने के लिए दुकानदारों को अलग से मुआवजा भी दिया। आरोप है कि जमीन के सौदे और निर्माण कार्य के दौरान देवेंद्र सिंह ने अलग-अलग मदों में उनसे रकम ली। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद देवेंद्र सिंह पुलिस और अदालत में शिकायतें देकर कंपनी पर दबाव बना रहे हैं और निर्माण कार्य में बार-बार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एसीपी नंदग्राम इमरान अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।