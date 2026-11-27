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मोदीनगर की विजयनगर कॉलोनी निवासी मोहन राणा (35) पुत्र लखमीचंद डेंटिस्ट थे। मुरादनगर रावली रोड पर मेन बाजार रोड के पास उनका क्लीनिक है। दोपहर करीब सवा 12 बजे वह बाइक से रावली रोड स्थित सलेमाबाद झाल मार्ग के बीच बने साईं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। मंदिर के सामने पहुंचते ही सामने से आ रही गन्ने से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उछलकर दूर जा गिरे। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मोहन के परिवार में पत्नी पूजा और 12 साल का बेटा अंश है। वह चार भाइयों में सबसे छोटे थे। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाश की जा रही है।दोपहर करीब डेढ़ बजे इसी रोड पर एक और हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने के प्रयास में ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।एसीपी मसूरी सुशील कुमार भारद्वाज ने बताया कि इन दिनों रावली रोड पर बड़ी संख्या में गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां गुजर रही हैं। हाल के हादसों में इनकी भूमिका सामने आई है। किसानों और तौल केंद्रों पर मौजूद लोगों को ओवरलोडिंग नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरटीओ की मदद से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात में चुंगी नंबर तीन और रावली पुलिस चौकी की पुलिस गश्त करेगी।एसीपी ने बताया कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिन में गन्ना लेकर जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। ऐसे वाहन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ही रावली रोड से गुजर सकेंगे।रावली रोड से हुसैनपुर जाने वाले मार्ग पर टहल रहे बीटेक छात्र गौरव की डंपर की टक्कर से मौत हो गई थी।रावली रोड पर चुंगी नंबर तीन के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक पर बैठी महिला शहनाज की मौत हो गई थी।साईं मंदिर के सामने गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से डेंटिस्ट मोहन राणा की मौत हो गई।