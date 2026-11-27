Ghaziabad News: इंटरनेट की दुनिया में आगे निकली आधी आबादी, शिक्षा में पिछड़ी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:43 AM IST
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गाजियाबाद। स्मार्टफोन और इंटरनेट अब जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन में भी बदलाव की नई राह खोली है। खासकर जेन जी पीढ़ी की युवतियां पढ़ाई, करिअर, मनोरंजन और अपनी पसंद की जानकारियां जुटाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-6 के आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सर्वे के अनुसार, 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 80.5 फीसदी महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। पांच वर्ष पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 में यह आंकड़ा 64.2 फीसदी था। यानी पांच वर्षों में महिलाओं के इंटरनेट इस्तेमाल में 16.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
इंटरनेट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के बीच स्कूली शिक्षा के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत पांच वर्ष में 56.8 से घटकर 55.2 फीसदी रह गया है। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 59.8 से बढ़कर 62.2 फीसदी हो गया है। ऐसे में डिजिटल दुनिया तक पहुंच बढ़ने के बावजूद शिक्षा के मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति अपेक्षित सुधार की मांग कर रही है।
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पुरुषों में भी बढ़ा इंटरनेट का इस्तेमाल
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुषों का प्रतिशत भी बढ़ा है। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में इंटरनेट उपयोग का आंकड़ा 75.4 फीसदी से बढ़कर 88.3 फीसदी हो गया है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार दोनों वर्गों में हुआ है। हालांकि, पुरुष इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में महिलाओं से आगे हैं।
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डिजिटल जागरूकता से खुल रहे अवसर
शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के समाजशास्त्री प्रो. प्रवीन कुमार का कहना है कि इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल महिलाओं और युवतियों के सामाजिक जीवन में बदलाव का संकेत है। जेन जी पीढ़ी की युवतियां तकनीक के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तलाश रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनके लिए जानकारी हासिल करने और संवाद के नए रास्ते खोले हैं। हालांकि, इंटरनेट का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। युवतियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और तकनीक के रचनात्मक उपयोग के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। इससे डिजिटल सुविधाओं का लाभ उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता में मिल सकेगा।
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इंटरनेट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के बीच स्कूली शिक्षा के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत पांच वर्ष में 56.8 से घटकर 55.2 फीसदी रह गया है। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 59.8 से बढ़कर 62.2 फीसदी हो गया है। ऐसे में डिजिटल दुनिया तक पहुंच बढ़ने के बावजूद शिक्षा के मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति अपेक्षित सुधार की मांग कर रही है।
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पुरुषों में भी बढ़ा इंटरनेट का इस्तेमाल
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुषों का प्रतिशत भी बढ़ा है। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में इंटरनेट उपयोग का आंकड़ा 75.4 फीसदी से बढ़कर 88.3 फीसदी हो गया है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार दोनों वर्गों में हुआ है। हालांकि, पुरुष इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में महिलाओं से आगे हैं।
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डिजिटल जागरूकता से खुल रहे अवसर
शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के समाजशास्त्री प्रो. प्रवीन कुमार का कहना है कि इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल महिलाओं और युवतियों के सामाजिक जीवन में बदलाव का संकेत है। जेन जी पीढ़ी की युवतियां तकनीक के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तलाश रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनके लिए जानकारी हासिल करने और संवाद के नए रास्ते खोले हैं। हालांकि, इंटरनेट का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। युवतियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और तकनीक के रचनात्मक उपयोग के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। इससे डिजिटल सुविधाओं का लाभ उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता में मिल सकेगा।