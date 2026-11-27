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इंटरनेट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के बीच स्कूली शिक्षा के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत पांच वर्ष में 56.8 से घटकर 55.2 फीसदी रह गया है। पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 59.8 से बढ़कर 62.2 फीसदी हो गया है। ऐसे में डिजिटल दुनिया तक पहुंच बढ़ने के बावजूद शिक्षा के मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति अपेक्षित सुधार की मांग कर रही है।पुरुषों में भी बढ़ा इंटरनेट का इस्तेमालसर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुषों का प्रतिशत भी बढ़ा है। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में इंटरनेट उपयोग का आंकड़ा 75.4 फीसदी से बढ़कर 88.3 फीसदी हो गया है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार दोनों वर्गों में हुआ है। हालांकि, पुरुष इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में महिलाओं से आगे हैं।डिजिटल जागरूकता से खुल रहे अवसरशंभू दयाल डिग्री कॉलेज के समाजशास्त्री प्रो. प्रवीन कुमार का कहना है कि इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल महिलाओं और युवतियों के सामाजिक जीवन में बदलाव का संकेत है। जेन जी पीढ़ी की युवतियां तकनीक के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तलाश रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनके लिए जानकारी हासिल करने और संवाद के नए रास्ते खोले हैं। हालांकि, इंटरनेट का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। युवतियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और तकनीक के रचनात्मक उपयोग के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। इससे डिजिटल सुविधाओं का लाभ उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता में मिल सकेगा।