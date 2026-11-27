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एसीपी नंदग्राम इमरान अहमद ने बताया कि शिवम विहार निवासी संगीता शर्मा के मुताबिक, उनके पति अजय त्यागी की भांजी नंदग्राम निवासी पूजा त्यागी से पारिवारिक संबंध होने के कारण वह समय-समय पर उसकी आर्थिक मदद करती रही हैं। आरोप है कि वर्ष 2026 में पूजा ने उनसे आर्थिक सहायता मांगी और जल्द रकम लौटाने का भरोसा दिया।संगीता के मुताबिक, उन्होंने पूजा के कहने पर छह अप्रैल 2026 और चार मई 2026 को दो-दो लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल चार लाख रुपये दिए गए। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो पूजा टालमटोल करने लगी। बाद में उसने रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया।पीड़िता का आरोप है कि पूजा ने खुद को पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफर बताते हुए धौंस दिखाई और कहा कि उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यही नहीं, जब संगीता के पति ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो आरोपी ने दबाव बनाने और रकम लौटाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए उनके परिवार के खिलाफ ही शिकायत दे दी। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।