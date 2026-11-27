Ghaziabad News: महिला पुलिसकर्मी पर मामी के चार लाख रुपये हड़पने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:43 AM IST
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गाजियाबाद। पारिवारिक रिश्तों का हवाला देकर मामी से चार लाख रुपये उधार लेने के बाद महिला पुलिसकर्मी पर रकम हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर उसने पुलिस विभाग में होने का रौब दिखाया और रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के आदेश से नंदग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसीपी नंदग्राम इमरान अहमद ने बताया कि शिवम विहार निवासी संगीता शर्मा के मुताबिक, उनके पति अजय त्यागी की भांजी नंदग्राम निवासी पूजा त्यागी से पारिवारिक संबंध होने के कारण वह समय-समय पर उसकी आर्थिक मदद करती रही हैं। आरोप है कि वर्ष 2026 में पूजा ने उनसे आर्थिक सहायता मांगी और जल्द रकम लौटाने का भरोसा दिया।
संगीता के मुताबिक, उन्होंने पूजा के कहने पर छह अप्रैल 2026 और चार मई 2026 को दो-दो लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल चार लाख रुपये दिए गए। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो पूजा टालमटोल करने लगी। बाद में उसने रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया।
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पीड़िता का आरोप है कि पूजा ने खुद को पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफर बताते हुए धौंस दिखाई और कहा कि उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यही नहीं, जब संगीता के पति ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो आरोपी ने दबाव बनाने और रकम लौटाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए उनके परिवार के खिलाफ ही शिकायत दे दी। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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एसीपी नंदग्राम इमरान अहमद ने बताया कि शिवम विहार निवासी संगीता शर्मा के मुताबिक, उनके पति अजय त्यागी की भांजी नंदग्राम निवासी पूजा त्यागी से पारिवारिक संबंध होने के कारण वह समय-समय पर उसकी आर्थिक मदद करती रही हैं। आरोप है कि वर्ष 2026 में पूजा ने उनसे आर्थिक सहायता मांगी और जल्द रकम लौटाने का भरोसा दिया।
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संगीता के मुताबिक, उन्होंने पूजा के कहने पर छह अप्रैल 2026 और चार मई 2026 को दो-दो लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल चार लाख रुपये दिए गए। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो पूजा टालमटोल करने लगी। बाद में उसने रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया।
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पीड़िता का आरोप है कि पूजा ने खुद को पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफर बताते हुए धौंस दिखाई और कहा कि उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यही नहीं, जब संगीता के पति ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो आरोपी ने दबाव बनाने और रकम लौटाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए उनके परिवार के खिलाफ ही शिकायत दे दी। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।