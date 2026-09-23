गाजियाबाद: घर में घुसा चोर, गैस सिलिंडर और टूल किट चुरा ले गया; वारदात सीसीटीवी में हुई कैद

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सीसीटीवी की कैमरे की फुटेज देखकर घर में रहने वाले लोगों को पता चला कि उनके घर से सिलिंडर और अन्य सामान चोरी हो गया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा जाता है कि कैसे एक चोर दबे पांव दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है और सीढ़ियों पर रख गैस सिलिंडर मेज पर रखे टूल किट को चुराकर ले जाता है। विज्ञापन

सीसीटीवी की कैमरे की फुटेज देखकर घर में रहने वाले लोगों को पता चला कि उनके घर से सिलिंडर और अन्य सामान चोरी हो गया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा जाता है कि कैसे एक चोर दबे पांव दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है और सीढ़ियों पर रख गैस सिलिंडर मेज पर रखे टूल किट को चुराकर ले जाता है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वसुंधरा में चोर ने एक घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर और टुल किट पर हाथ साफ किया है। चोर की है करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।