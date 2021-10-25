Ghaziabad News: चार घंटे का समय लेकर साढ़े सात घंटे का लगा दिया कट, पानी के लिए भी तरसे लोग

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इस कटौती से लोगों को गर्मी में तो परेशान होना पड़ा, साथ ही कई घरों में पानी तक खत्म हो गया। आठ घंटे तक आपूर्ति सुचारू नहीं होने से इनवर्टर की बैटरी तक खत्म हो गई। विभाग का दावा था कि शाम चार बजे आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन इसके साढ़े तीन घंटे बाद बिजली आपूर्ति शुरू की गई।नेहरूनगर निवासी आकाश जैन ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे इलाके की बिजली गुल हो गई और शाम साढ़े सात बजे के बाद ही आपूर्ति शुरू हुई। इसकी वजह से इनवर्टर तक बंद हो गया। बिजली नहीं होने के कारण मोटर नहीं चल पाई और तो पानी नहीं मिला। पीने के लिए पानी बाहर से लेना पड़ा। बिजली विभाग ने इस पर पहले ही जानकारी देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया।वीसीबी बदलने के लिए लिया था कटऊर्जा निगम की ओर से मंगलवार को 11 केवी की वीसीबी बदलने के लिए सभी 11 केवी वाले फीडरों पर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक बिजली कटौती की योजना बनाई गई थी। इस दौरान नेहरूनगर सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड ई, मालीवाड़ा, दिनागढ़ी, जेठवाड़ा, पुराना बस अड्डा और सब्जी मंडी इलाके में बिजली कटौती होनी थी। लोगों का कहना है कि इतनी लंबी कटौती की जानकारी कुछ दिन पहले दी जानी चाहिए, जिससे लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। कुछ घंटे पहले जानकारी मिलने पर लोग क्या कर सकते हैं।कोटबिजली कटौती को लेकर पहले ही सारणी जारी की गई थी। कार्य में समय ज्यादा लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच करवाई जा रही है।-पवन अग्रवाल, मुख्य अभियंता, जोन एक