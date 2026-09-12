Ghaziabad News: टीएचए में अलग-अलग इलाकों में पांच घंटे की हुई बिजली कटौती

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इंदिरापुरम के अभयखंड में ऊर्जा निगम ने मरम्मत कार्य के लिए करीब दो घंटे बिजली बंद रखी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बिजली न होने से सोसायटियों में लोगों को घरेलू कामकाज करने में भी परेशानी हुई।वसुंधरा के विभिन्न सेक्टरों के अलावा शालीमार गार्डन, तुलसी निकेतन और इंद्रप्रस्थ में भी बिजली की आवाजाही बनी रही। कुछ स्थानों पर तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति बाधित हुई। इससे लोगों को करीब दो से पांच घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। वसुंधरा सेक्टर-11 निवासी अमित ने बताया कि बिजली कटौती से पंखे और कूलर बंद होने के साथ ही ऑनलाइन काम और पढ़ाई भी प्रभावित हुई। दोपहर में हुई हल्की बूंदा बांदी से उमस भरी गर्मी में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। इसी संबंध में जोन तीन के मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार ने बताया कि जिन क्षेत्रों में मरम्मत कार्य या तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहां टीम भेजकर बिजली आपूर्ति सामान्य करा दी गई।