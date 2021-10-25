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Ghaziabad News: 9,440 ब्लाॅक में 7,162 प्रगणक करेंगे गिनती

Tue, 10 Nov 2026 12:29 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:29 AM IST
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7,162 enumerators will conduct the counting across 9,440 blocks.
गाजियाबाद। जिले में जनगणना का दूसरा चरण 16 नवंबर से स्वगणना के साथ शुरू होगा। 1 दिसंबर से 7,162 प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। जिले में इसके लिए 9,440 ब्लाॅक तैयार किए गए हैं।
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स्वगणना में लोगों को 40 सवालों के जवाब देने होंगे। इसमें नाम के साथ जाति, धर्म, शिक्षा समेत अन्य जानकारी देनी होंगी। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने बताया कि 16 नवंबर से होने वाली स्वगणना के लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि ऐसा करने से आगे की होने वाली जनगणना में कम समय लगेगा। स्वगणना के बाद 1 दिसंबर से डोर टू डोर अभियान शुरू होगा। इसमें प्रगणकों के साथ 16 चार्ज अधिकारी और 1,169 सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। इनका कार्य प्रगणकों के कार्य पर नजर रखने के साथ उनकी समस्याओं में मदद करना होगा।
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एडीएम वित्त अंजनी सिंह ने बताया कि जनगणना से जुड़े सभी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग को चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी को इस संबंध में पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है।
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