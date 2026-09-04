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गाजियाबाद: मस्जिद में नमाज पढ़ने गए 17 वर्षीय किशोर की करंट की चपेट में आकर मौत, बचाने गया दोस्त झुलसा
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:49 PM IST
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मृतक का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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मस्जिद में नमाज पढ़ने गया 17 वर्ष के किशोर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हुई। अब्दुल हन्नान खोड़ा की पीर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। किशोर को बचाने के लिए गया उसका दोस्त भी करंट लगने से झुलस लगया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मामले की जांच कर रही है।
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