Ghaziabad News: डेढ़ लाख उपभोक्ताओं ने नहीं कराई ई-केवाईसी, अब होगा सत्यापन

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गाजियाबाद। चार मौके देने के बावजूद जिले में डेढ़ लाख एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी नहीं हो सकी है। तेल कंपनियों के डीलर चाहकर भी इन उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपूर्ति विभाग ने इन उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। सत्यापन की प्रक्रिया में गैस डीलरों का भी सहयोग लिया जाएगा।जिले में करीब 12 लाख एलपीजी उपभोक्ता और करीब सवा सौ गैस एजेंसियां हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण तेल कंपनियों के निर्देश पर जुलाई में ढाई लाख उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति रोक दी गई थी। ई-केवाईसी के लिए पहली बार 15 अगस्त की समयसीमा तय की गई थी। दूसरी बार मियाद बढ़ाकर 23 अगस्त की गई। फिर सात सितंबर और अंत में 14 सितंबर तक ई-केवाईसी कराने का मौका दिया गया। 14 सितंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी डेढ़ लाख उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करा सके हैं।आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि मियाद बढ़ाने को लेकर अभी कोई नया आदेश नहीं आया है। जांच में सामने आया है कि इन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए गैस डीलरों का सहयोग लिया जाएगा। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही उन्हें गैस आपूर्ति की जा सकेगी।