Delhi NCR News: डीयू में चार साल की स्नातक डिग्री को मिलेगी नई पहचान

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रश्मि शर्मानई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री को इस साल नई पहचान मिलेगी। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क-2022 (यूजीसीएफ-2022) के तहत नए नाम और प्रारूप में डिग्री दी जाएगी। इस बार डिग्री पर विद्यार्थी की फोटो भी होगी। पहले बैच को ये डिग्रियां 20 नवंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएंगी।बदलाव डिग्री प्रमाणपत्र के अलावा डिजिटल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर भी लागू होंगे। डिग्री का नाम विद्यार्थी के अध्ययन विषय, मेजर-माइनर और चुने गए रिसर्च या उद्यमिता विकल्प के आधार पर तय होगा। अब तक डीयू की डिग्री पर फोटो नहीं होती थी। नई व्यवस्था से प्रमाणपत्र में विद्यार्थी के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक विकल्पों की जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। इससे अलग-अलग विषयों के स्नातकों की डिग्री का स्वरूप भी अधिक स्पष्ट होगा।सिंगल कोर डिसिप्लिन वाले पाठ्यक्रमों में बीए, बीकॉम और बीएससी की डिग्री संबंधित विषय के मेजर और माइनर के साथ दिखाई जाएगी। विद्यार्थियों को ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री मिलेगी। यह नाम विद्यार्थी के चुने गए शैक्षणिक मार्ग को भी दर्शाएगा।