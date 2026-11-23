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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। यमुनापार की सड़कों पर पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। इलाके के अधिकांश हिस्सों में फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। कहीं दुकानदारों ने बाहर सामान फैला रखा है, तो कहीं रेहड़ी-पटरी और अस्थायी कब्जों ने रास्ता घेर लिया है। नतीजतन, राहगीरों को सुरक्षित फुटपाथ के बजाय मुख्य सड़क पर तेज़ रफ़्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है।शाहदरा, कृष्णा नगर, गांधी नगर, मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, लक्ष्मी नगर और रोहताश नगर जैसे व्यस्त बाजारों व प्रमुख मार्गों पर पैदल चलने की जगह ही नहीं बची है। इस स्थिति का सबसे अधिक खामियाजा बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं, पैदल यात्रियों की मुख्य सड़क पर आवाजाही बढ़ने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह चरमरा रही है।वर्जनफुटपाथ पर अतिक्रमण होने से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सड़क पर वाहनों के बीच चलना पड़ता है। प्रशासन को फुटपाथ खाली कराने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।बाजारों में फुटपाथ पर दुकानदारों का सामान और रेहड़ियां लगी रहती हैं। ऐसे में महिलाओं को सड़क पर चलना पड़ता है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए खाली रहने चाहिए।रोजाना काम पर आने-जाने के दौरान फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण सड़क पर चलना पड़ता है। संबंधित विभाग को नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए।