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- पूर्व हेड मेंटेनर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, आठ फीसदी ब्याज भी देना पड़ेगादिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से घर खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाना एक पूर्व कर्मचारी को भारी पड़ गया। कर्मचारी ने शुरुआत में 55 किस्तें चुकाईं, लेकिन नौकरी खत्म होने के बाद भुगतान बंद कर दिया। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे डीएमआरसी को 11,07,698 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इस रकम पर एक सितंबर 2020 से पूरा भुगतान होने तक आठ फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मुकदमे का खर्च भी कर्मचारी को उठाना होगा। जिला न्यायाधीश-03 मीनू कौशिक की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामला डीएमआरसी के पूर्व हेड मेंटेनर विनोद कुमार शाह से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, शाह को एक अक्तूबर 2004 को नौकरी पर रखा गया था। उन्होंने डीएमआरसी की 'अपना घर योजना' के तहत मकान खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम गाजियाबाद के लोनी स्थित डीएलएफ अंकुर विहार में एक फ्लैट खरीदने के लिए दी गई थी।