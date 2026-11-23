Delhi NCR News: डीएमआरसी से लिया 11 लाख का कर्ज, किस्तें चुकाए नहीं, अब ब्याज समेत लौटाने होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 08:08 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 08:08 PM IST
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- घर खरीदने के लिए डीएमआरसी से लिया 11 लाख का कर्ज, नौकरी खत्म होते ही बंद कर दिया था भुगतान
- पूर्व हेड मेंटेनर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, आठ फीसदी ब्याज भी देना पड़ेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से घर खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाना एक पूर्व कर्मचारी को भारी पड़ गया। कर्मचारी ने शुरुआत में 55 किस्तें चुकाईं, लेकिन नौकरी खत्म होने के बाद भुगतान बंद कर दिया। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे डीएमआरसी को 11,07,698 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इस रकम पर एक सितंबर 2020 से पूरा भुगतान होने तक आठ फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मुकदमे का खर्च भी कर्मचारी को उठाना होगा। जिला न्यायाधीश-03 मीनू कौशिक की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामला डीएमआरसी के पूर्व हेड मेंटेनर विनोद कुमार शाह से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, शाह को एक अक्तूबर 2004 को नौकरी पर रखा गया था। उन्होंने डीएमआरसी की 'अपना घर योजना' के तहत मकान खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम गाजियाबाद के लोनी स्थित डीएलएफ अंकुर विहार में एक फ्लैट खरीदने के लिए दी गई थी।
180 किस्तों में मूलधन और फिर 60 किस्तों में ब्याज चुकाना था : समझौते के मुताबिक, कर्मचारी को मूलधन के रूप में हर महीने 6,183 रुपये की 180 किस्तें और इसके बाद ब्याज के रूप में 6,995 रुपये की 60 किस्तें चुकानी थीं। डीएमआरसी का कहना था कि कर्मचारी ने केवल 55 किस्तें जमा कीं। आखिरी भुगतान जून 2017 में किया गया। इसी दौरान 29 जून 2017 को उसकी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद उसने कर्ज की किस्तें चुकाना बंद कर दिया। कंपनी के मुताबिक, जून 2017 तक उस पर 9.88 लाख रुपये बकाया थे। 31 जुलाई 2020 तक पांच फीसदी सालाना ब्याज जोड़ने पर यह रकम 11.07 लाख रुपये हो गई। डीएमआरसी ने बकाया राशि चुकाने के लिए कई बार पत्र और रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कंपनी ने सितंबर 2020 में बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया।
नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ कर्मचारी : अदालत ने पाया कि कर्मचारी को ईमेल के जरिये समन भेजा गया था, लेकिन वह सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ। 15 अक्तूबर 2026 को उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने डीएमआरसी की ओर से पेश गवाह की गवाही और दस्तावेजों की जांच की। अदालत ने डीएमआरसी के दावे को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
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- पूर्व हेड मेंटेनर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, आठ फीसदी ब्याज भी देना पड़ेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से घर खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाना एक पूर्व कर्मचारी को भारी पड़ गया। कर्मचारी ने शुरुआत में 55 किस्तें चुकाईं, लेकिन नौकरी खत्म होने के बाद भुगतान बंद कर दिया। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे डीएमआरसी को 11,07,698 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इस रकम पर एक सितंबर 2020 से पूरा भुगतान होने तक आठ फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मुकदमे का खर्च भी कर्मचारी को उठाना होगा। जिला न्यायाधीश-03 मीनू कौशिक की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामला डीएमआरसी के पूर्व हेड मेंटेनर विनोद कुमार शाह से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, शाह को एक अक्तूबर 2004 को नौकरी पर रखा गया था। उन्होंने डीएमआरसी की 'अपना घर योजना' के तहत मकान खरीदने के लिए 11.13 लाख रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम गाजियाबाद के लोनी स्थित डीएलएफ अंकुर विहार में एक फ्लैट खरीदने के लिए दी गई थी।
180 किस्तों में मूलधन और फिर 60 किस्तों में ब्याज चुकाना था : समझौते के मुताबिक, कर्मचारी को मूलधन के रूप में हर महीने 6,183 रुपये की 180 किस्तें और इसके बाद ब्याज के रूप में 6,995 रुपये की 60 किस्तें चुकानी थीं। डीएमआरसी का कहना था कि कर्मचारी ने केवल 55 किस्तें जमा कीं। आखिरी भुगतान जून 2017 में किया गया। इसी दौरान 29 जून 2017 को उसकी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद उसने कर्ज की किस्तें चुकाना बंद कर दिया। कंपनी के मुताबिक, जून 2017 तक उस पर 9.88 लाख रुपये बकाया थे। 31 जुलाई 2020 तक पांच फीसदी सालाना ब्याज जोड़ने पर यह रकम 11.07 लाख रुपये हो गई। डीएमआरसी ने बकाया राशि चुकाने के लिए कई बार पत्र और रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कंपनी ने सितंबर 2020 में बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया।
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नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ कर्मचारी : अदालत ने पाया कि कर्मचारी को ईमेल के जरिये समन भेजा गया था, लेकिन वह सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ। 15 अक्तूबर 2026 को उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने डीएमआरसी की ओर से पेश गवाह की गवाही और दस्तावेजों की जांच की। अदालत ने डीएमआरसी के दावे को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
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