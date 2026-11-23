अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) मालदीव के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य मालदीव के अधिक से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ना और भारत-मालदीव के बीच शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करना है।एसएयू विवि की स्थापना आठ सार्क सदस्य देशों भारत, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा उच्च शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय में फिलहाल मालदीव का एक भी छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा है। छात्रवृत्ति योजना की तैयारी एसएयू अध्यक्ष प्रो के.के अग्रवाल की हालिया मालदीव यात्रा के बाद की गई है, यात्रा के दौरान उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा के अवसर बढ़ाने और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रम और शोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।