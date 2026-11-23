नई दिल्ली। व्यापार मेले में झारखंड के स्थानीय उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। झारखंड पवेलियन में लगे पलाश मार्ट में तसर सिल्क की साड़ियां, पारंपरिक गहने, हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यहां ग्रामीण महिलाओं को अपने बनाए सामान को देशभर के खरीदारों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है।जमशेदपुर के तुरकेपुर की मीनू रक्षित अपने स्टॉल पर करीब 20 तरह के हाथ से बने साबुन बेच रही हैं। ये साबुन नारियल और मावा तेल से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हल्दी, नीम, तुलसी और एलोवेरा से बने तेल, क्रीम और चुकंदर से तैयार लिप बाम भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। वहीं, तसर सिल्क की साड़ियों और सूट की भी अच्छी मांग है। झारखंड का खास जीरा फूल चावल भी अपनी अलग खुशबू के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है। पलाश मार्ट के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने और पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है।