अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली भाजपा और धर्मयात्रा महासंघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मांगे राम गर्ग की 90वीं जन्म जयंती पर सोमवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा कार्यालय और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दो कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मांगे राम गर्ग और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंहल ने समाज को जोड़ने व धर्म की पताका बुलंद करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देहदानी श्री मांगे राम गर्ग सेवा समिति की ओर से अशोक सिंहल के शताब्दी वर्ष और गर्ग की 90वीं जयंती पर ‘दो महापुरुष-एक संकल्प’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, विहिप के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र पंकज और दधीचि देहदान समिति की उपाध्यक्ष मंजू प्रभा ने अपने संस्मरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्ग ने तीर्थस्थलों के विकास के साथ जीवन के अंतिम दिनों में अंगदान कर समाज को प्रेरित किया। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि उनकी प्रेरणा से अब तक करीब 600 लोग देहदान और 20 हजार से अधिक लोग अंगदान का संकल्प ले चुके हैं। मंजू प्रभा, राजेंद्र पंकज और बजरंग बागड़ा ने भी देहदान को लेकर भ्रांतियां दूर करने व मेडिकल शिक्षा में उनके योगदान को सराहा।