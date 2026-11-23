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नई दिल्ली।

साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई लगातार समन और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न तो ध्रुव राठी कोर्ट पहुंचे और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन रईस खान की अदालत ने पाया कि राठी को पहले भी अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। यह मामला कई साल से साकेत कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने जुलाई 2019 में पहली बार ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया था। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से सुनवाई में तेजी लाने की मांग के बाद 12 अक्तूबर को अदालत ने दोबारा समन जारी किया था। उस समय शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को बताया था कि राठी आमतौर पर जर्मनी में रहते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं। उनके गुरुग्राम में ठहरने की जानकारी भी अदालत को दी गई थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसे गुरुग्राम के पते पर भेजने के बजाय ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेज दिया गया था। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को बताया था कि राठी भारत से जा चुके हैं और फिलहाल विदेश में रह रहे हैं। अब अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर अगली सुनवाई पर पेशी सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाया है।