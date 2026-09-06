दिल्ली: जेएनयू के प्रोफेसर पर लगे छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप, 10 छात्राओं ने की शिकायत

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 छात्राओं ने विश्वविद्यालय की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (आईसीसी) के पास ये शिकायत की है।