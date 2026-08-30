Faridabad News: रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गांव नीमका निवासी साहिल (26) और पवन (27) के रूप में हुई है।पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गांव नीमका निवासी राकेश ने पुलिस चौकी आईएमटी में दी शिकायत में बताया कि 16 अगस्त को उसका भाई विनोद अपने तीन दोस्तों के साथ गांव नीमका-फज्जूपुर स्थित एक ठेके पर रुका हुआ था। इसी दौरान वहां दो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से भज्जी, साहिल और उनके अन्य साथी लोहे की रॉड और डंडे लेकर नीचे उतरे। आरोप है कि सभी ने विनोद को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान विनोद पर लोहे की रॉड और डंडों से कई वार किए गए, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद शिकायत के आधार पर थाना सदर बल्लभगढ़ में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पवन और घायल विनोद के बीच पहले से रंजिश चल रही थी।