Faridabad News: नेहरू कॉलोनी में युवक पर चाकू से हमला
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:45 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:45 PM IST
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नेहरू कॉलोनी में युवक पर चाकू से हमलासंवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी में रविवार रात एक युवक पर डंडों से हमला करने के बाद चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल जतिन आहूजा को उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने शाहिद, पुल्ली और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है।
जतिन आहूजा ने बताया कि शाहिद से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उसके एक दोस्त की आरोपियों से लड़ाई हो गई, लेकिन वह मौके से भाग गया। बाद में जतिन अपने इलाके के पास स्थित एक दुकान पर गया था। आरोप है कि वहां शाहिद, पुल्ली और उनके साथियों ने उसे घेर लिया। पहले आरोपियों ने डंडों से हमला किया और फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। जतिन के अनुसार, शाहिद ने उसे पकड़ा था, जबकि पुल्ली ने चाकू से वार किया। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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सचिन कुमार
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फरीदाबाद। नेहरू कॉलोनी में रविवार रात एक युवक पर डंडों से हमला करने के बाद चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल जतिन आहूजा को उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने शाहिद, पुल्ली और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है।
जतिन आहूजा ने बताया कि शाहिद से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उसके एक दोस्त की आरोपियों से लड़ाई हो गई, लेकिन वह मौके से भाग गया। बाद में जतिन अपने इलाके के पास स्थित एक दुकान पर गया था। आरोप है कि वहां शाहिद, पुल्ली और उनके साथियों ने उसे घेर लिया। पहले आरोपियों ने डंडों से हमला किया और फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। जतिन के अनुसार, शाहिद ने उसे पकड़ा था, जबकि पुल्ली ने चाकू से वार किया। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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सचिन कुमार