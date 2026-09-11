फरीदाबाद में युवक पर चाकू से हमला: महिला दोस्त से बातचीत की रंजिश को लेकर अटैक, दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश

फरीदाबाद में अपराध शाखा ऊंचा गांव ने सेक्टर-तीन में एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह हमला महिला दोस्त से बातचीत की रंजिश को लेकर किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र उर्फ लाला और मनीष के रूप में हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि सात सितंबर को निपुण कुमार पटेल (27) वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने गए थे। इसी दौरान नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने निपुण पर चाकू से 10 से 11 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। निपुण के चाचा धनंजय कुमार पटेल की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र की पहले डबुआ कॉलोनी निवासी एक महिला से जान-पहचान थी। बाद में वह महिला सेक्टर-तीन में रहने लगी और निपुण के संपर्क में आ गई। इसी बात को लेकर धर्मेंद्र निपुण से रंजिश रखने लगा था। उसने निपुण पर हमला करने की योजना बनाई।धर्मेंद्र ने आशीष और मनीष के साथ मिलकर निपुण पर हमला करने की साजिश रची। वारदात के समय तीनों आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहन रखे थे। पुलिस के अनुसार, धर्मेंद्र मौके पर मौजूद था। उसने खुद हमला करने के बजाय अपने साथियों आशीष और मनीष को निपुण पर हमला करने के लिए भेजा। फरार आरोपी आशीष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।अपराध शाखा ने गुप्त सूत्रों और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की। दस सितंबर को धर्मेंद्र (26) निवासी गांव रहेड़ा, मथुरा और मनीष (22) निवासी डबुआ कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार समेत अन्य साक्ष्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। धर्मेंद्र आठवीं पास और अविवाहित है, जबकि मनीष तीन कक्षा तक पढ़ा है और शादीशुदा है।