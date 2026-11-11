Faridabad News: सट्टा खिलाते एक युवक गिरफ्तार

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फरीदाबाद। गांव सारन में सट्टा खिलाने के आरोप में पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा एनआईटी की टीम को 10 नवंबर को सूचना मिली थी कि निनायक वाटिका के पास एक व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांव सारन निवासी हिमांशु को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8640 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सारन थाने में जुआ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद