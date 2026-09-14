Faridabad News: बहन को वीडियो कॉल कर मैं जा रहा हूं कहकर युवक ने लगाया फंदा

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र की भरत कॉलोनी में सोमवार को एक युवक ने फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया और कहा कि मैं जा रहा हूं। मृतक सचिन (22) मूल रूप से उत्तर प्रदेश के टप्पल (गांव बसेरा) का रहने वाला था।