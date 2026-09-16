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Faridabad News: इलाज कराकर घर लौटा तो घर से चार लाख रुपये गायब

Wed, 16 Sep 2026 11:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:14 PM IST
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When he returned home after undergoing treatment, four lakh rupees were missing.
फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र की भारत कॉलोनी में इलाज कराकर घर लौटने के बाद जब पीड़ित ने पांच सितंबर को पैसों की जरूरत पड़ने पर अलमारी खोली, तो उसमें रखी चार लाख रुपये की नकदी गायब मिली। पीड़ित ने खेड़ीपुल थाना में 14 सितंबर को अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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पीड़ित बिट्टू ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त को वह अपने बच्चों को लेने ससुराल गया था और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। लौटते समय रास्ते में वह सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसके बाद उसने पांच नंबर स्थित अस्पताल में अपना इलाज कराया। पांच सितंबर को घर लौटने पर जब उसने अलमारी खोली, तो उसमें रखे चार लाख रुपये गायब थे। संवाद
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